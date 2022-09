10 notícias que marcaram o dia

Lojas só podem abrir depois das 10h, limites a concentrações junto de escolas e em centros comerciais: o que muda a partir de terça-feira

António Costa apresentou esta quinta-feira as medidas que entram em vigor em Portugal continental a partir de 15 de setembro, terça-feira. Em todo o país, os estabelecimentos comerciais só podem abrir depois das 10h e encerram entre as 20h e as 23h, por decisão das autarquias. Há um limite de quatro pessoas por grupo nas áreas de restauração de centros comerciais e junto das escolas. Veja AQUI quais são as principais medidas.

Covid-19 em direto: 585 novos casos e 3 mortes, Portugal Continental fora da lista de destinos seguros do Reino Unido

O Governo já tem novas medidas restritivas e lembra que é preciso "um esforço" para evitar fechar de novo o país: "Não podemos dar este jogo por ganho". Entretanto, um projeto da Universidade de Aveiro promete facilitar o rastreio do SARS-cov-2. Veja AQUI as últimas sobre a pandemia, em Portugal e lá fora.

Hospitais privados recusam partos programados em mulheres infetadas com covid-19

Há hospitais privados que estão a transferir para o SNS grávidas com partos programados que testem positivo à covid-19. Maternidades da CUF e dos Lusíadas (Porto e Clínica de Santo António, na Amadora) estão a seguir essa prática, enquanto o Hospital da Luz só garante partos agendados a mulheres infetadas na unidade de Lisboa, segundo escreve esta quinta-feira o jornal “Público”. A Entidade Reguladora da Saúde diz ter recebido queixas sobre este tipo procedimento nos privados, que está ainda a analisar.

Ana Gomes candidata a Belém. “Esperei meses e meses que o meu partido apresentasse um candidato”

d.r.

Ana Gomes anunciou oficialmente esta quinta-feira a entrada na corrida à Presidência da República. Ana Gomes questionou como o "socialismo democrático" poderia não participar na eleição a Belém, sobretudo em "tempos estranhos" como a crise decorrentes da pandemia. E recusou que a sua candidatura divida a PS. "Assim seria se o PS tivesse candidato. Não quero nem dividir o PS nem o país”, disse perentória.

PSP identificou 308 situações de incumprimento das regras anticovid-19 em agosto

A Polícia de Segurança Pública detetou, no mês de agosto, 308 situações de incumprimento das regras impostas no âmbito da pandemia de covid-19. Houve casos de estabelecimentos que não respeitaram o horário de funcionamento estipulado, registou-se também funcionamento ilegal de espaços noturnos e vários casos de pessoas a beber álcool na via pública. Apesar das 308 irregularidades detetadas, a polícia considera que é um “nível de incumprimento baixo”, embora mereça “preocupação”.

Burlas com e-mail falso da Polícia Judiciária

A Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da Polícia Judiciária detetou a existência de uma campanha de “phishing” onde os burlões tentam obter ilegalmente os dados dos destinatários de mails enviados massivamente em nome da Polícia Judiciária.

“Glória” é a primeira série portuguesa da Netflix. As gravações já arrancaram

d.r.

O serviço de streaming norte-americano, que promoveu com o ICA um concurso de ideias para argumentistas portugueses, anunciou esta quinta-feira a sua primeira produção original portuguesa. “Glória” foi o nome escolhido para o novo projeto original, produzido pela produtora SPi (do grupo SP Televisão) e coproduzida com a RTP.

Criada por Pedro Lopes e realizada por Tiago Guedes, a série decorre nos anos 60, no auge da Guerra Fria, na pequena aldeia da Glória do Ribatejo, "onde se situa a RARET, centro de transmissões americano que emite propaganda ocidental para o Bloco de Leste", expressa a Netflix em comunicado sobre a série gravada na região do Ribatejo e em Lisboa.

Bruxelas antecipa que os Estados-membros percam 164 mil milhões de receitas de IVA

A União Europeia (UE) deverá perder 164 mil milhões de euros em receitas do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) que não serão cobradas, num aumento expressivo face aos últimos números contabilizados pela Comissão Europeia. A culpa, diz Bruxelas, é da pandemia da doença covid-19.

Ex-presidente da Câmara dos Deputados do Brasil condenado a quase 16 anos de prisão

O ex-presidente da Câmara dos Deputados do Brasil Eduardo Cunha foi condenado na quarta-feira a 15 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e de branqueamento de capitais.

Huawei lança sistema operativo para telemóveis em 2021. É o adeus à Google

Depois de outubro de 2021 o sistema operativo HarmonyOS, da Huawei, deverá entrar no circuito comercial a bordo dos primeiros telemóveis. Mas este é apenas o trunfo maior do naipe tecnológico da marca chinesa para conquistar o mundo depois da interdição comercial nos EUA: sistemas de navegação, um motor de busca para telemóveis e repartições de lucros atrativas na AppGallery completam a estratégia