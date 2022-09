Juíza conselheira recebe advertência por causa de comentários no Facebook

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) poderá aplicar uma pena disciplinar de advertência não registada à juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, Clara Sottomayor. Em causa, estão os comentários feitos em maio pela juíza no Facebook em relação ao caso do homicídio de Valentina, de 9 anos, que geraram uma onda de críticas por parte de magistrados e advogados por violar o dever de reserva e a presunção de inocência.

O pai e a madrasta de Valentina foram detidos na altura pela PJ, suspeitos de envolvimento na morte da criança.

“Quantas vezes terá esta menina dito ao tribunal que não queria ir para casa do pai? Houve um processo de responsabilidades parentais com guarda partilhada? A criança foi ouvida? Isto tem de ser investigado até ao fim. É preciso saber porque decretou o tribunal uma guarda partilhada”, escreveu Clara Sottomayor. Na altura, a juíza garantiu que não violou qualquer regra e que estava apenas exercer o direito de participação cívica como cidadã.

Contactado pelo Expresso, o advogado da juíza conselheira, Paulo Graça, não quis fazer comentários.

Esta tarde, e em reação à notícia, o CSM enviou um comunicado a explicar que na sua reunião plenária de ontem, 8 de setembro de 2020, "foi deliberado notificar a Exma. Senhora Juíza Conselheira Maria Clara Sottomayor para esta se pronunciar sobre se aceita, ou não, a proposta formulada pelo Exmo. Senhor Inspetor Extraordinário no sentido de lhe ser aplicada uma sanção de advertência não registada, independentemente de ser instaurado processo disciplinar, nos termos do artigo 109º, n.º 4 do Estatuto dos Magistrados Judiciais (EMJ)".

