Chamas consumiram 2.100 hectares em Oliveira de Frades e Sever do Vouga

O incêndio de Oliveira de Frades, que deflagrou na segunda-feira e foi considerado dominado esta manhã, consumiu 2.100 hectares de vegetação diversa, sobretudo eucaliptos, segundo dados do satélite Copernicus divulgados esta quarta-feira pela Proteção Civil.

Pedro Nunes, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) revelou ao final da tarde que as imagens do satélite se reportam a 48 horas de atividade do incêndio, que deflagrou pelas 11:00 de segunda-feira numa zona de mato na localidade de Antelas, na freguesia de Arcozelo das Maias (distrito de Viseu), alastrando posteriormente aos concelhos de Águeda e Sever do Vouga (distrito de Aveiro).

Segundo Pedro Nunes, 700 operacionais - bombeiros de diversas corporações do Norte e Centro do país - vão continuar de prevenção durante a noite para evitar reacendimentos.

Um bombeiro de 41 anos morreu na segunda-feira, logo no início do incêndio, enquanto combatia as chamas no concelho de Oliveira de Frades, havendo também a registar oito feridos ligeiros e mais duas dezenas de bombeiros assistidos no local.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, visitou esta quarta-feira o terreno, tendo elogiado a articulação dos vários meios envolvidos no combate ao incêndio de Oliveira de Frades e anunciado que a prevenção e o planeamento serão as prioridades do Governo.

Ao fim desta tarde foi também dado como controlado um incêndio que deflagrou de manhã, em Mixões da Serra, em Vila Verde.

Depois de mais de 12 horas de combate, pelas 18h41, as chamas ficaram sob controlo, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil de Braga.

Segundo a mesma fonte, o incêndio chegou a ter duas frentes, mas nunca representou perigo para as localidades mais próximas.