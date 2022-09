10 notícias que marcaram o dia

Moria. Maior campo de refugiados da Grécia destruído pelo fogo, milhares estão desalojados

Vários incêndios deflagraram às primeiras horas da manhã de quarta-feira no maior campo de refugiados na Grécia, em Moria, na ilha de Lesbos, levando milhares a fugir, de acordo com as autoridades.

"O fogo alastrou dentro e fora do campo e destruiu-o. Há mais de 12 mil migrantes a serem vigiados pela polícia numa autoestrada", disse o presidente da câmara da principal cidade da ilha, Mylinene, à rádio privada Skai, citado pela agência de notícias Associated Press (AP).

Caso Rosa Grilo. Juiz justifica reviravolta: “Quem disparou a arma foi o arguido António Joaquim”

Os juízes desembargadores do Tribunal da Relação de Lisboa não têm dúvidas de que a arma do crime que matou Luís Grilo era do amante de Rosa Grilo. Para a Relação, os juízes do Tribunal de Loures, que tinham ilibado António Joaquim, erraram na avaliação das provas e no raciocínio quando concluíram "estar numa dúvida inultrapassável, decidindo-a a favor do arguido".

Novo Banco. Agendado para dia 25 debate no Parlamento sobre propostas de comissão de inquérito

O debate e votação das propostas sobre uma comissão de inquérito parlamentar ao Novo Banco foram agendados para o próximo dia 25 de setembro. A decisão foi tomada esta quarta-feira na primeira reunião da Conferência de Líderes da rentrée no Parlamento.

Deputado norueguês indica Trump para o Prémio Nobel da Paz, avança Fox News

O deputado norueguês Christian Tybring-Gjedde enviou uma carta ao Comité Nobel em que indica Donald Trump como candidato ao Prémio Nobel da Paz 2021. “Devido aos seus méritos, penso que fez mais para criar paz entre as nações do que a maioria dos outros nomeados”, afirmou, em declarações à Fox News. "Por exemplo, Obama não fez nada", atirou.

Edifícios com mais de 20 lugares de estacionamento obrigados a ter carregadores de carros elétricos

Todos os edifícios de comércio e serviços com mais de 20 lugares de estacionamento terão de instalar, até 31 de Dezembro de 2024, dois pontos de carregamento de veículos eléctricos, adequados “às necessidades e características do edifício, bem como às condições de utilização esperadas”. A notícia é avançada pelo jornal “Público”, que cita o decreto-lei em que o Governo pretende ampliar a “electromobilidade”, estabelecendo novos requisitos à concepção ou renovação de edifícios de forma a promover uma melhoria do desempenho energético.

Juíza conselheira recebe advertência por causa de comentários no Facebook

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) aplicou uma pena disciplinar de advertência não registada à juíza conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, Clara Sottomayor. Em causa, estão os comentários feitos em maio pela juíza no Facebook em relação ao caso do homicídio de Valentina, de 9 anos, que geraram uma onda de críticas por parte de magistrados e advogados por violar o dever de reserva e a presunção de inocência.

“Quantas vezes terá esta menina dito ao tribunal que não queria ir para casa do pai? Houve um processo de responsabilidades parentais com guarda partilhada? A criança foi ouvida? Isto tem de ser investigado até ao fim. É preciso saber porque decretou o tribunal uma guarda partilhada”, escreveu Clara Sottomayor.

Dez mortos no atentado que feriu vice-presidente do Afeganistão

Dez pessoas morreram e várias ficaram feridas no atentado bombista desta quarta-feira no Afeganistão contra a caravana de veículos em que seguia o vice-presidente Amrullah Saleh, disse o Ministério do Interior afegão.

O vice-presidente Amrullah Saleh sofreu ferimentos ligeiros.

Inventor dinamarquês condenado por matar jornalista sueca admite culpa

O inventor dinamarquês Peter Madsen, condenado a prisão perpétua pelo assassínio da jornalista sueca Kim Wall no seu submarino privado, admitiu esta quarta-feira pela primeira vez ser culpado, ao responder a uma questão colocada no âmbito de um documentário. Peter Madsen foi condenado, em abril de 2018, depois de ter sido considerado culpado do assassínio com premeditação de Kim Wall, de 30 anos, assim como de a ter mutilado sexualmente antes de ter desmembrado e decapitado o cadáver, que atirou ao mar.

Covid-19 em direto: 646 novos casos (o valor mais alto desde abril), 3 mortes e 138 recuperados em Portugal

No total, há agora 1.849 vítimas mortais, 61.541 casos confirmados e 43.284 recuperados. Arouca com 200 casos ativos e navio cruzeiro que opera no Douro regista seis infetados. AstraZeneca suspende teste de vacina (já reservada por Portugal) após reação adversa em voluntário. República Checa regista pela primeira vez mais de 1000 infetados em 24 horas. Acompanhe AQUI, em permanência, o noticiário sobre a pandemia

Governo português vai tomar novas medidas face ao aumento de casos. Público nos estádios e discotecas não será para breve

Jamila Madeira, secretária de Estado da Saúde, disse que o Governo já previa este aumento, que tende a manter-se com o regresso às aulas e que serão tomadas medidas para o conter. A seu lado, Graça Freitas afirmou que “não será certamente nos próximos tempos” que regressa o público aos estádios de futebol e que se reabrem discotecas.