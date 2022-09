Marcelo sobre Vicente Jorge Silva: “Guardo a impressão que se guarda sempre dos que mudam a nossa vida”

No dia em que foi conhecida a morte de Vicente Jorge Silva, e numa carta aberta que lhe é dirigida, Marcelo Rebelo de Sousa presta, no “Público”, a sua homenagem ao jornalista desaparecido, recordando o “amigo e camarada nas fainas de pôr de pé jornais” e as muitas memórias que dele guarda, nomeadamente da sua “gargalhada esfuziante”, “inteligência implacável”, e da sua “análise contundente, quase mordaz”.

“O que mais nos custa, mais me custa, não são as memórias que, de supetão, vêm ao pensamento e ao coração”, escreve Marcelo: “São as saudades do tempo que gostaríamos, gostaria, de partilhar consigo.

Entre as “mil memórias comuns” que a crónica evoca, é mencionada a “sua escrita linear nas ideias, mas encaracolada, às vezes, na forma”; os “seus ímpetos criadores, interpolados de uma nostalgia insular, de uma solidão nunca assumida, de um querer viver em tempos e modos que já não entendia ou aceitava”; mas também os “seus excessos — que não há toques de génio sem excessos, que nos faziam admirá-lo pela coragem, mas sofrer, por igual, pela incompreensão da generalidade dos concidadãos”.

Marcelo agradece ao jornalista pelo “Comércio do Funchal, o Expresso e o Público”, e lembra a luta de Vicente Jorge Silva “por democracias não iliberais, por políticas não demagógicas ou espetaculares, por justiças sociais mais justas e mais rápidas, por uma mistura de empatia com os sofredores e de meritocracia intelectual”.

Recorda também as “conversas no Funchal na pré-História”, tal como as “reuniões e charlas — sem número — no Expresso, das ceias no Pabe e no Xenu ou seu antepassado, das deambulações a conceber dois Expressos num só, com a Revista, dos choques das mortes dos entes mais queridos, dos sonhos para o Público, das crenças e descrenças nas incursões políticas, nas madrugadas a falar do Portugal a fazer-se e do Portugal ainda adiado”.

Sobre o jornalista, Marcelo Rebelo de Sousa diz guardar “a impressão que se guarda sempre dos que mudam a nossa vida”, Umas vezes concordando com ele, outras discordando, mas “sempre, porém, situando-o no elenco dos raros por aquilo que são e por aquilo que fazem”.

E noutra passagem: “como seu aluno em tantos instantes da saga comum, aprendi bastante, mas não tudo o que devia”.

Como Presidente da República, é deixada, de “forma mais institucional, a gratidão pelo que lutou para que houvesse democracia em Portugal”. “Mesmo quando se exasperou com ideias, costumes, gerações ou partes delas, que não conseguia compreender e aceitar”, acrescenta Marcelo.

“Como gostaria de o ouvir — horas a fio — sobre a sua visão da sua vida, naquele jeito de quem ainda por cá anda, mas há muito que anda por fora ou acima do que cá se passa”, pode ler-se, mesmo antes da certeza: “Vamos ter de nos ir falando, agora, mais de longe, mas, porventura, com maior frequência”.

Antes de terminar, com um “abraço sem tempo”, a carta deixa um afetivo “dentro de uns tempos nos encontraremos, cara a cara”: “Até lá, não mude! Quero reencontrá-lo como era e é. Foi assim que gostei de o conhecer e privar consigo!”