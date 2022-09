10 notícias que marcaram o dia

Tribunal da Relação reverte decisão e condena amante de Rosa Grilo a 25 anos de prisão

O Tribunal da Relação de Lisboa reverteu a decisão da primeira instância e condenou António Joaquim, amante de Rosa Grilo, a 25 anos de prisão em cúmulo jurídico: 24 pelo homicídio do triatleta Luís Grilo em 2018 e um ano por profanação de cadáver. A notícia está a ser avançada pela TVI. a sentença aplicada a Rosa Grilo pelo tribunal de Loures – 25 anos de prisão, a pena máxima – foi mantida.

Morreu Vicente Jorge Silva, aos 74 anos

Morreu Vicente Jorge Silva, antigo diretor-adjunto do Expresso, depois fundador e diretor do Público. Foi o próprio diário a dar a notícia da morte, aos 74 anos. Dirigiu ainda o Comércio do Funchal, cidade onde nasceu, a 8 de novembro de 1945.

Além de jornalista, Vicente Jorge Silva foi político e cineasta. Foi mesmo deputado pelo Partido Socialista, eleito pelo círculo eleitoral de Lisboa, função que mais tarde confessou não ter gostado de desempenhar.

Parlamento divulga auditoria especial ao Novo Banco com 371 páginas (mas muitas partes truncadas)

O Parlamento decidiu divulgar a auditoria especial que a Deloitte realizou ao Novo Banco. À semelhança do que aconteceu com a Caixa Geral de Depósitos, o documento divulgado tem partes truncadas, nomeadamente tapando valores e devedores.

Jornais portugueses vão avançar com providência cautelar contra o Telegram

A entidade que representa os maiores grupos editoriais portugueses vai avançar com uma providência cautelar contra grupos de utilizadores da plataforma Telegram que partilham cópias piratas e acessos indevidos das diferentes edições de jornais e revistas. A Visapress confirma que já identificou três grupos de utilizadores especializados na pirataria de imprensa: o maior deles todos dá pelo nome de Noticioso e reúne mais de 8000 utilizadores.

Incêndios. Estado de alerta em 14 distritos prolongado até sexta-feira

O estado de alerta devido ao risco de incêndios florestais vai prolongar-se em 14 distritos a norte do rio Tejo, incluindo Portalegre, até sexta-feira por causa das "condições atmosféricas difíceis", anunciou esta terça-feira o ministro da Administração Interna.

O estado de alerta entrou em vigor às 00h de domingo e tinha fim previsto para as 23h de hoje.

Covid-19 em direto: casos voltam a subir (388), há mais três mortes e 130 recuperados

No total, há agora 1.846 vítimas mortais, 60.895 casos confirmados e 43.146 recuperados. AInda em Portugal, um estudo sobre prevalência da infeção arranca com o recrutamento de 12 mil voluntários. Os resultados do estudo, apresentado como “o primeiro painel serológico para a covid-19 de cobertura nacional alargada”, são esperados no fim de outubro

Sporting vai pagar €12,1 milhões (mais IVA) ao Braga por Rúben Amorim

Os dois clubes chegaram a acordo para o pagamento da cláusula de rescisão do treinador, contratado pelos de Alvalade em março. O atraso sucessivo fez com que o valor subisse de 10 milhões para 12,1 milhões de euros.

Julgamento da célula jiadista portuguesa adiado para 15 de setembro

O julgamento da célula portuguesa de Leyton, bairro do leste de Londres, foi adiado para 15 de setembro. Esta terça-feira realizar-se-ia a primeira sessão no Tribunal Judicial de Lisboa, no Campus da Justiça, em Lisboa, mas o juiz Francisco Coimbra mudou a data depois de Anabela Figueiredo, advogada de um dos oito suspeitos, Cassimo Ture, ter considerado “ilegal” que o processo se iniciasse sem que fosse esgotado o período de contestação, que dura mais uma semana.

Professores em Portugal ganham mais 40% do que a média dos licenciados (ao contrário do que acontece na maioria dos países da OCDE)

O relatório “Education at a Glance” mostra que Portugal é um dos países onde tirar um curso superior mais compensa em termos salariais. O retrato aos sistemas dos países que integram a OCDE é tirado todos os anos e no caso de Portugal a organização destaca desta vez a evolução ocorrida à entrada e à saída do sistema. No caso dos mais novos, o país merece referência por ter taxas de frequência de creches, logo a partir de um ano de idade, bem mais elevadas do que a média dos países da OCDE: 42% contra 34%.

Bolívia. Justiça impede candidatura de Evo Morales ao Senado

vo Morales, antigo presidente da Bolívia - cargo que ocupou até novembro de 2019, quando foi deposto no âmbito de intensa pressão militar e de distúrbios sociais - tentou um regresso à vida política ativa, com uma candidatura ao Senado, nas eleições calendarizadas para 18 de outubro. A intenção de Morales foi, no entanto, vetada pelo Tribunal Constitucional da Bolívia.