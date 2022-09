O rapaz vítima de crime macabro, no Algarve, já foi enterrado (6 meses depois)

Diogo, de 21 anos, foi morto e, mais tarde, esquartejado, por duas raparigas da mesma idade. O crime, já explicado em detalhe pelo Expresso, foi cometido há seis meses. Pela complexidade do caso, o relatório da autópsia só agora foi concluído e a família do jovem só na quinta-feira, dia 4 de setembro, pôde fazer o funeral ao rapaz.

Tudo aconteceu a 22 de março quando duas raparigas normais, "socialmente inseridas", de 20 e 24 anos, Maria e Mariana, respetivamente, mataram o engenheiro informático alegando o objetivo de lhe ficar com 70 mil euros, dinheiro de uma indemnização que o rapaz recebera pela morte da mãe, atropelada há quatro anos.

As raparigas, agora detidas na mesma cela na cadeia de Tires, asfixiaram Diogo. Depois, cortaram-lhe o indicador e o polegar da mão direita. A seguir, meteram o corpo no carro, levaram-no para casa e foram dormir. Após o pequeno-almoço, esquartejaram o cadáver no chão da garagem, separando-lhe a cabeça, os braços e os pés, que a seguir fecharam em sacos do lixo. Abandonaram os pedaços do corpo a mais de 100 quilómetros de distância, fazendo que só após seis dias fossem encontrados.

“Choca qualquer sociedade civilizada ouvir o relato das arguidas”, declarou Jorge Figueira, o juiz de instrução que ouviu as suspeitas, no despacho que o Expresso consultou.