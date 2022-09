Derrubar 20 barragens para salvar espécies no Douro

O consórcio Rede Douro Vivo, com base num estudo liderado pelo Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente (GEOTA), vai propor à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a remoção prioritária de 20 barragens e açudes obsoletos, localizados em cinco afluentes do Douro. A investigação realizada nos últimos dois anos pela Associação Natureza Portugal, em parceria com as universidades do Porto e de Trás-os-Montes e Alto Douro e o Instituto Politécnico de Bragança revela que as mais de 1200 barreiras do rio Douro têm vindo a colocar em risco dezenas de espécies autóctones, como a lampreia e a enguia, ao travarem o curso da água, comprometendo a biodiversidade na maior bacia hidrográfica da Península Ibérica.

A construção de 57 grandes barragens hidroelétricas ao longo do rio e seus afluentes do lado de cá da fronteira, além de reduzir os caudais, interrompeu a conectividade fluvial, “impedindo ou causando enorme constrangimento” à migração da comunidade piscícola local. Para mitigar os efeitos nefastos na fauna local, fluvial e terrestre, o GEOTA defende a progressiva retirada de barreiras inúteis, “25% das quais obsoletas ou semidestruídas, servindo apenas para potenciar a deterioração da água e dos habitats ribeirinhos”, refere Ricardo Próspero.