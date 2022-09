O crime macabro cometido por duas raparigas normais

Primeiro, mataram-no. Depois, cortaram-lhe o indicador e o polegar da mão direita. A seguir, meteram o corpo no carro, levaram-no para casa e foram dormir. Depois do pequeno-almoço, esquartejaram o cadáver no chão da garagem com um cutelo vulgar que roubaram no Continente. Cortaram a cabeça, os braços e os pés. Ainda pensaram em tirar-lhe os dentes, mas, como a língua do homem tinha ficado esticada para a frente (é o que acontece às vítimas de asfixia), desistiram. Também não conseguiram cortar as pernas, porque o sangue começou a espirrar e as raparigas assustaram-se. Meteram tudo em sacos grandes do lixo e foram descansar.

