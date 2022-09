A luso-holandesa Ângela Barreto, de 25 anos, fugiu no início deste ano do campo de detenção de Al-Hol, no nordeste da Síria, onde se encontrava juntamente com milhares de outras mulheres e filhos de combatentes do Daesh. A informação foi confirmada por uma fonte oficial ao Expresso.

Ângela, ou Umm Abdurahman Al-andaluz, encontrava-se detida com o seu filho.

