10 notícias que marcaram o dia

Rui Pinto em tribunal: “Nada do que fiz foi por dinheiro”

Rui Pinto, acusado de 90 crimes, declarou esta sexta-feira em tribunal que não atuou por dinheiro no Football Leaks. "O meu trabalho como whistleblower está terminado. Nada do que fiz foi por dinheiro", afirmou no início do julgamento .

Bloco quer que auditoria ao Novo Banco seja considerada nula e pressiona Costa e Marcelo

Bloco de Esquerda já retirou as suas conclusões sobre a auditoria à gestão do BES/Novo Banco e reclama que os resultados sejam mesmo declarado “nulos”. Convicto de que esta investigação não foi feita com “seriedade, rigor ou independência”, o partido desafia tanto António Costa como Marcelo Rebelo de Sousa a pronunciarem-se sobre o assunto.

Bloquistas garantem que a Deloitte não foi independente neste processo. Em causa está o facto de a consultora ter assessorado o Novo Banco numa venda que terá feito o Estado perder quase 70 milhões de euros

Novo ano letivo. Ensino à distância e regime misto são possibilidade em caso de surtos, mas decisão será das autoridades de saúde

Garantia foi dada pelo Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, em entrevista à RTP. Reforçou ainda que o ensino presencial será a regra, e que as escolas só irão parar em casos extremos e por decisão das autoridades de saúde.

Navalny: NATO diz que houve séria violação da lei e exige resposta internacional

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, considerou esta sexta-feira que o ataque contra o opositor russo Alexei Navalny, envenenado com uma substância neurotóxica, é "uma séria violação da lei internacional" por envolver armas químicas ilegais, exigindo "uma resposta internacional".

Sete polícias suspensos nos EUA por maus tratos que levaram à morte do afro-americano Daniel Prude

A ordem de suspensão ocorre um dia depois de os advogados da família de Prude terem divulgado as imagens captadas pela câmara de vídeo da própria polícia e que mostram os agentes a taparem a cabeça do homem enquanto o mantêm vergado no chão. O caso remonta a março mas só foi tornado público esta semana pela família da vítima que apresentou uma série de imagens de mais um caso de violência policial no país.

Fisco já deu luz verde a mais de 80 mil pedidos para pagamento do IRS a prestações

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) já deferiu 80.112 pedidos de pagamento do IRS em prestações de valor inferior a 5.000 euros e 32 pedidos de valor superior, num total de 100,1 milhões de euros.

No total, segundo fonte oficial do Ministério das Finanças, a AT emitiu 1,1 milhões notas de cobrança, que representam um valor a pagar ao Estado de 1.900 milhões de euros.

Médicos “lamentam” abertura de curso na Católica

A Plataforma para a Formação Médica, constituída pela Ordem dos Médicos, Conselho de Escolas Médicas Portuguesas e pela Associação Nacional de Estudantes de Medicina, chumba a criação de um curso de medicina pela Universidade Católica. Acusam o Governo de ceder “a uma elevada pressão política, efetuada à vista de todos”, que ameaça a qualidade da formação, a assistência aos portugueses e o próprio futuro do Serviço Nacional de Saúde.

Oficial: Messi vai ficar no Barcelona. E atira-se a Bartomeu por não o deixar sair

Lionel Messi não vai sair do Barcelona. Mas não será por sua vontade. Numa entrevista ao portal "Goal", o argentino atira-se a Josep Bartomeu, presidente do clube, a quem acusa de não cumprir a palavra.

A questão está numa cláusula que permitia a Messi sair sem custos caso fosse ativada até 10 de junho. O problema é que com o prolongamento da temporada, devido à covid-19, nessa data ainda o Barcelona estava a disputar a La Liga e a Champions.

Caixabank absorve Bankia e abala mercado financeiro espanhol

As bolsas espanholas receberam com entusiasmo o anúncio, feito perto da meia-noite de quinta-feira, 3 de setembro, de que o CaixaBank e o Bankia estudam os termos de um processo de fusão, que criaria a maior entidade financeira de Espanha, com ativos de 650 mil milhões de euros.

Covid-19 em direto: quatro mortos, 406 novos casos (menos 12 do que ontem) e 149 recuperados

No total, em Portugal, há agora 1.833 vítimas mortais, 59.457 casos confirmados e 42.576 recuperados. O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi foi internado no Hospital San Raffaele de Milão, dias depois de ter testado positivo à covid-19. Os EUA registaram nas últimas 24 horas 1.085 novos casos de infeção e mais de 37 mil pessoas morreram. Acompanhe o noticiário nacional e internacional sobre a pandemia AQUI.