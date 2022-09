Missão FSSCAT lançou para o Espaço tecnologia portuguesa que vai fazer observação da Terra

São dois satélites; cada um pesa cerca de dois quilos – e os dois foram lançados com um custo de um milhão de euros. O valor surpreende face ao que costuma ser praticado na indústria espacial, mas essa até nem será a principal mais-valia da missão FSSCAT. A nova parelha orbital vai operar como uma missão de demonstração de tecnologias que permitem apurar dados da humidade da Terra com maior precisão e pormenor. A descolagem foi feita esta madrugada de quinta-feira (2h51 em Lisboa) à boleia de um lançador Vega, na base de Kourou, Guiana Francesa. A missão é liderada pela portuguesa Deimos.

Antonio Gutiérrez, responsável pelo Segmento Terrestre da Deimos Engenharia, confirmou que os dois satélites já se encontram numa órbita a cerca de 550 quilómetros de altitude. “Os dois satélites foram injetados diretamente pelo lançador na órbita que vão fazer nos próximos tempos. Estes satélites não têm propulsão, mas já não saem daquela órbita. Começaram muito juntinhos, mas vão começar a afastar-se cada vez mais ao longo dos próximos tempos”, explica o responsável da Deimos Engenharia.

Os dois satélites já se posicionaram em órbita, mas só deverão enviar os primeiros dados para Terra dentro de um mês.

Além de líder de consórcio, a Deimos Engenharia, empresa portuguesa que pertence ao grupo espanhol Elecnor, desenvolveu a tecnologia de captação e processamento dos dados que os satélites enviam para Terra.

A missão conta ainda com a participação da Universidade Politécnica da Catalunha (UPC), e as empresas Golbriak, da Estónia, Tyvak, de Itália, e Cosine, da Holanda.

A FSSCAT pretende disponibilizar, livremente e sem custos, dados mais refinados sobre a humidade do planeta Terra. Tanto cidadãos como cientistas ou empresas podem usar esta informação para criar soluções ou serviços, informam os responsáveis da Deimos. A monitorização da humidade do Planeta pode ser importante para estudar a evolução das alterações climáticas, bem como a espessura das calotes polares, os riscos de incêndio ou as condições existentes para a agricultura nas diferentes regiões.

“Esta é uma missão de demonstração que deverá durar três meses, mas sabemos que há a possibilidade de a ESA estender a duração da missão por mais um ano”, explica Antonio Gutiérrez.

Os dois pequenos satélites prometem aumentar a resolução dos dados através da combinação de dois sensores: num destes orbitadores segue a bordo um instrumento hiperespectral que capta imagens nas várias frequências da luz visível e chega à gama dos infravermelhos; e no outro, segue um refletómetro que recorre a coordenadas fornecidas pelas constelações de satélites de localização GPS e Galileu para apurar a humidade sobre lagos, rios ou oceanos, bem como sobre ilhas e continentes.

Estes dados são posteriormente combinados e sujeitos a cálculos matemáticos que vão permitir criar imagens de maior resolução, em que cada pixel corresponde a um quadrado com um quilómetro de lado.

Além da boleia grátis que a ESA providenciou a bordo do lançador VEGA, a missão espacial FSSCAT tirou partido do histórico para conseguir ser lançada com investimentos tão reduzidos.

“Aproveitámos muita coisa que já tínhamos desenvolvido para satélites que foram lançados no passado e que vieram também da Universidade Politécnica da Catalunha”, responde Nuno Ávila Martins,diretor geral da Deimos Engenharia.