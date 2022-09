Inflações de notas internas pelas escolas: 40 inspecções planeadas nos próximos meses

A Inspecção-Geral de Educação e Ciência (IGEC) vai visitar 40 escolas nos próximos meses com o objetivo de combater a inflação das notas internas do ensino secundário para que os alunos entrem com mais facilidade na universidade. A maioria destas visitas pretende “aprofundar” os resultados de inspecções anteriores, avança o Ministério da Educação, citado pelo jornal “Público”.

Estas escolas têm de “melhorar o trabalho das suas estruturas pedagógicas no que diz respeito à avaliação dos alunos”, acrescenta a mesma fonte. Nos últimos anos, um grupo de uma dezena de escolas tem surgido com muita frequência na lista das escolas com maiores desalinhamentos entre as notas internas e os resultados dos exames, um indicador publicado pelo ministério. São quase todos colégios privados: colégio D. Diogo de Sousa, externato Carvalho Araújo, ambos em Braga; Nossa Senhora do Rosário, D. Duarte, Ribadouro, e Luso-Francês, no Porto; Camões e Paulo VI, ambos em Gondomar; e ainda o Colégio da Trofa, a que se somam as secundárias de Monção e de Fafe.

No final do último ano letivo foram realizadas cerca de uma centena de intervenções em escolas públicas e privadas em todo o país, já depois de no decorrer do ano terem sido abertos 57 processos disciplinares pela IGEC, acrescenta o ministério.