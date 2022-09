As 10 Notícias que marcaram o dia.

Os números da pandemia.

Mais três mortos e 390 novos casos, foram os números divulgados esta quarta-feira pela DGS. Números que revelam um aumento de mortos (2 na véspera), de novos casos (231), e uma quebra nos recuperados, 129 contra os 143 de terça-feira. As boas notícias estão na redução dos internados e dos pacientes em cuidados intensivos.





Comissão de Inquérito para o Novo Banco

"O Novo Banco custou 8 mil milhões de euros ao Estado português e aos contribuintes portugueses. Não é uma brincadeira, não era inevitável e é preciso apurar responsabilidades", disse esta quarta-feira Mariana Mortágua. A deputada do Bloco de Esquerda, apontando as fragilidades à auditoria, defendeu a criação de uma Comissão de Inquérito parlamentar ao banco.





Ainda há bilhetes, mas pode já não conseguir entrar … no Avante.

Ainda há bilhetes à venda e a lotação do recinto até já pode ter sido ultrapassada, mas o PCP não vai deixar de os continuar a vender. O argumento do partido é que nem todos os que pagam as Entradas Permanentes aparecem no recito e deixa a garantia de que a lotação máxima imposta pela DGS será cumprida.





Rui Pinto em entrevista

Em vésperas do arranque do julgamento, o hacker mais famoso do mundo do futebol deu uma entrevista à revista alemã Der Spiegel que o Expresso publica em exclusivo. “Antes todos tratavam o Football Leaks como uma guerra tonta entre clubes de futebol. Mas quando apareceu o Luanda Leaks, todos perceberam que havia muito mais que isso”, conta Rui Pinto. A não perder.







Um chumbo que valeu abaixo assinado

Por vontade dos pais, dois alunos de excelência ficaram dois anos sem ir às aulas de Cidadania e Desenvolvimento e chumbaram por isso. Um chumbo que motivou um abaixo assinado com perto de assinaturas, entre elas as de Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho. Contamos-lhe tudo.





Os planos da Ryanair para Portugal

Eddie Wilson, presidente executivo da Ryanair, confirma ao Expresso que a companhia aérea vai reajustar a sua operação em Portugal e que isso implicará o fim de algumas rotas. Sobre os apoios estatais à TAP, Wilson não poupa nas palavras: “Uma vergonha”.





Apple e Google com APP concorrente à StayAway Covid.

As duas gigantes tecnológicas anunciaram hoje que têm pronta uma aplicação para alertar para possíveis contágios com covid-19 e que estará disponível para os governos que a queiram utilizar. Recorde-se que a versão portuguesa, StayAway Covid, foi apresentada na passada terça-feira.





Mais um reforço para o Benfica

Chama-se Darwin Núñez, vem da segunda divisão, do Almería, vai custar 25 milhões e será o sétimo reforço do plantel encarnado. “Queria despedir-me, como Deus manda, de todas as pessoas do Almería. Assinei com o Benfica por cinco anos. É um bom salto na minha carreira”, disse o avançado.





Neymar e Di Maria com covid

PSG anunciou que três dos seus jogadores acusaram positivo para covid-19. O jornal francês L’Equipe avançou que os infetados são Neymar, Di Maria e Leandro Paredes. Os três jogadores estiveram de férias em Ibiza logo depois de disputarem a Liga dos Campeões em Lisboa e agora deverão ficar uma semana em confinamento.

Processo para reeditar obra de Zeca Afonso

A Direção-Geral do Património Cultural quer ver a obra de José Afonso protegida pelo seu “valor cultural de significado para a Nação”. Fonogramas, masters, cassetes e até entrevistas poderão assim vir a ser reeditados. Esta é a primeira vez que a DGPC inicia um processo de classificação de uma obra fonográfica, revelou o Ministério da Cultura.