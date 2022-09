Pedreiras: ambientalistas e empresas não se entendem sobre novo imposto que Governo quer criar

Já se sabia que o Governo pretende criar uma contribuição financeira anual a cobrar às empresas que exploram as massas minerais - as pedreiras - consoante o volume de negócios anual. Agora, no âmbito da discussão pública da proposta do diploma, que terminou no passado dia 28, a associação ambientalista Zero considera que o desenho do Governo vai “no bom sentido”, mas “não é suficientemente ambicioso”. Citada pelo jornal “Público”, a Zero acrescenta que a medida “não garante a recuperação do passivo ambiental do sector”, algo que a Zero considera “inaceitável”.

De facto, o Governo não especifica no documento que uso terá a nova contribuição. Atualmente, as pedreiras têm de pagar uma caução ao Estado, como garantia de cumprimento do Plano Ambiental e de Recuperação Paisagística (PARP) em vigor – e que com a nova legislação proposta pelo executivo passará a ser chamado de Plano de Gestão e Reabilitação Governamental (PGRA).

Nesse sentido, a Zero propõe “uma regra que torne obrigatória a recuperação de uma área de uma pedreira abandonada com pelo menos o dobro da área da nova pedreira a explorar, estabelecendo-se uma área igual a recuperar sempre que a reabilitação ocorra em área classificada”. Este modelo já está em vigor no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros.

Por sua vez, a Assimagra, uma das associações que representa os empresários da área e 6.800 postos de trabalho, considera que a legislação vai demasiado longe, pois aumenta a burocracia e os encargos financeiros até níveis que irão levar ao encerramento da actividade de muitas empresas – e a consequente falta de matéria-prima nacional para muitos outros sectores de actividade, acrescenta o “Público”. Assim, a Assimagra quer excluir da nova contribuição anual quem tenha pago a caução.

Outras duas propostas do Governo mereceram consenso de ambas as partes: a criação de um Cadastro Nacional e de uma Plataforma Única de Pedreira, diz ainda o “Público”.