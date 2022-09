Incêndio deflagrou em Lisboa na freguesia da Misericórdia

Bombeiros estão a combater um incêndio que deflagrou num edifício na zona da Misericórdia, em Lisboa.

Segundo informou ao Expresso o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o fogo ocorreu na cobertura do prédio nº 5 da Rua das Gaivotas, estando os bombeiros no local a tentar controlar as chamas. Ainda de acordo com os bombeiros, o fogo ter-se-á alastrado a outros prédios ao lado.

Na zona onde está a decorrer o incêndio estão "muitas viaturas", e o próprio comandante do regimento de bombeiros se deslocou ao local, além de responsáveis da câmara de Lisboa, conforme avançou a mesma fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

[Notícia atualizada às 20h15]