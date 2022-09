Nos primeiros sete meses de 2020 reformaram-se mais de 17 mil funcionários públicos

Nos primeiros sete meses do ano, a Caixa Geral de Aposentações (CGA) atribuiu a reforma a mais de 17,2 mil funcionários públicos, segundo as mais recentes estatísticas publicadas pela Direção-Geral do Orçamento (DGO) e citadas pelo “Jornal de Negócios”.

Trata-se do maior número de reformas na função pública desde 2017, e um aumento de 27% face a 2019. Do número total, mais de 10 mil disseram respeito a pensões de aposentação normal, ou pensões de velhice, que aumentaram 53%. As pensões de invalidez caíram 48%.

No final do ano passado, o Estado tinha nos seus quadros 699 mil trabalhadores, um número que esteve a cair até ao final de 2014, muito devido à saída de 29 mil pessoas desde 2011. A partir de 2015, a tendência tem sido a inversa, tendo entrado 39 mil funcionários públicos a partir de então.