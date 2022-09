Ameaças de morte. Ativistas antifascistas rastrearam email até à Bulgária

Engenheiros informáticos que fazem parte de grupos antifascistas rastrearam o email com ameaças de morte dirigido a dez personalidades da política e da luta antirracismo, entre elas as deputadas Joacine Katar Moreira, Mariana Mortágua e Beatriz Gomes Dias, o dirigente do SOS Racismo Mamadou Ba e ativistas da Frente Unitária Antifascista (FUA). A missiva foi assinada pelo movimento Nova Ordem de Avis/Resistência Nacional e chegou através de um servidor de correio eletrónico temporário chamado Guerrilamails.com, em que o utilizador não precisa de se registar e cujos e-mails desaparecem ao fim de algumas horas.

