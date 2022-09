Ensino Superior: Governo abre mais quatro mil vagas para o concurso deste ano

São esperadas quatro mil vagas no atual concurso de ingresso no ensino superior. Isto porque as universidades e institutos politécnicos vão poder destinar ao regime geral de ingresso as vagas que não forem usadas nos concursos especiais, como o que existe para os estudantes internacionais, como explica o jornal “Público” na edição desta sexta-feira.

A medida surge depois de na 1.ª fase se ter registado um número recorde de candidatos: 62.675 potenciais estudantes candidatos, o número mais elevado de candidatos desde 1996. Este número ultrapassa largamente as 51.408 vagas disponíveis este ano no ensino superior público.

“Tivemos o maior número de candidatos desde há muitos anos e, por isso, o Governo resolveu que as instituições de ensino superior podem usar essas vagas para o concurso geral de acesso”, disse a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

A medida, aprovada em Conselho de Ministros esta quinta-feira, é válida apenas para este ano letivo. Dada a atual situação pandémica, é expectável que o número de estudantes internacionais desça, e por isso o aproveitamento desses lugares irá também ajudar as universidades a recuperar parte do dinheiro perdido em propinas. A decisão final será tomada por cada instituição, curso a curso. As colocações são divulgadas a 28 de setembro.