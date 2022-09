Há mais 90 mil pessoas a pagar taxas no SNS devido aos rendimentos auferidos

Devido ao aumento do emprego e à subida dos rendimentos, mais de 90 mil pessoas começaram a pagar taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde. No entanto, dado que houve um aumento junto de doentes crónicos e pessoas incapacitadas, o número total de pessoas que está isento de pagar taxas no SNS ficou praticamente inalterado: cerca de seis milhões de pessoas. Esta é uma das conclusões do novo “Relatório de cuidados de saúde 2019”, apontadas pelo "Público".

Destas seis milhões de pessoas, 2,578 milhões não pagam taxas moderadoras devido aos rendimentos auferidos. Ao mesmo tempo, 1,3 milhões de pessoas não pagam o SNS por serem doentes crónicos ou terem incapacidade igual ou superior a 60% - e no ano passado houve um aumento de 60 mil utentes nesta situação.

As taxas moderadoras renderam ao SNS quase 170 milhões de euros no ano passado, mais 7,5 milhões do que no ano anterior. É o segundo ano em que este valor sobe, depois de um valor recorde registado em 2015 (na altura da Troika) e uma quebra em 2017, sublinha ainda o “Público”.