Fecho de Lar de Marvila adiado para 26 de setembro

O Instituto de Segurança Social (ISS) e a Fundação D. Pedro IV acordaram esta quinta-feira manter o lar de Marvila aberto mais um mês, até que todos os utentes tenham sido transferidos e os funcionários colocados noutras instituições. O Protocolo de Compromisso "acautela uma solução estável até à transferência de todos os idosos. A preocupação com o bem-estar dos utentes e a consideração pelas famílias e trabalhadores levaram a Fundação a aceitar permanecer para lá do seu acordo de gestão", revelam em comunicado.

O protocolo dita que durante este período de transição seja o ISS a assumir a gestão do Lar, cabendo à Fundação a prestação dos serviços sociais. "Não tendo sido possível outra solução pelo Instituto de Segurança Social, a Fundação D. Pedro IV anuiu em prestar mais esse serviço a esta comunidade de idosos, fragilizada por várias patologias psíquicas e físicas", lê-se no documento.

Hoje terminava o acordo de gestão da Mansão de Santa Maria de Marvila, que ditava o seu encerramento, mas a Segurança Social ainda não tinha conseguido arranjar solução residencial para 79 dos 160 utentes. A Fundação, que esteve à frente da instituição nos últimos 16 anos, aceitou então manter-se ao serviço até que todos tenham colocação definitiva, tendo sido estabelecido o dia 26 de setembro como o último de portas abertas.

O aviso de denúncia do acordo por parte da Fundação ao ISS — proprietário do imóvel — foi feito a 25 de maio de 2020, numa carta à ministra do Trabalho e Segurança Social, ao Instituto da Segurança Social e ao Centro Distrital de Lisboa. De acordo com presidente do Conselho de Administração da Fundação, Vasco Canto Moniz, os primeiros problemas surgiram logo em 2004, estava a Fundação há um mês à frente do lar, com a descoberta de uma auditoria que determinava “obras de reparação muito urgentes”, por estar em perigo a saúde dos utentes.

Entre 2004 e 2012 foram realizadas obras de 2 milhões de euros, que o ISS não reembolsou, correndo uma ação judicial no Tribunal Administrativo de Lisboa. Mas a velha mansão precisa agora de obras de 7 milhões.

A degradação aumentou a partir de 2014 quando o financiamento do lar foi “reduzido de forma gravosa”, explica Canto Moniz. Seguiram-se anos de resultados negativos. “Em 2017, o problema foi exposto ao ministro Vieira da Silva, que desenhou um acordo. Mas com a sua saída tudo foi por água abaixo”, revela a Fundação. “E para nossa surpresa, em vez de resolver os problemas do lar ou transferi-lo para outro edifício, o ISS opta agora pelo fim daquela comunidade.”