Detido suspeito que esfaqueou homem em Viana do Castelo

A PSP de Viana do Castelo deteve esta quinta-feira um homem de 51 anos, suspeito de ter esfaqueado outro, de 38 anos, que foi transportado ao hospital em estado grave, disse à Lusa o 2.º comandante, Raul Curva.

De acordo com aquele responsável, a vítima, residente em Espinho, sofreu golpes com arma branca na zona do abdómen e foi sujeita a uma intervenção cirúrgica no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

O 2.º comandante da PSP acrescentou que o agressor, residente na cidade, foi detido e a arma apreendida. O homem vai ser presente, na sexta-feira, a um juiz do Tribunal de Viana do Castelo. A agressão ocorreu cerca 18h05, na ribeira de Viana do Castelo.

Questionado pela Lusa, Raul Curva disse desconhecer as causas que terão estado na origem do desentendimento.

Ao local compareceram seis operacionais e três viaturas dos bombeiros voluntários, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) estacionada no hospital da cidade e a PSP.