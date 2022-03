Incêndios. Fogo que lavra desde terça-feira na Covilhã controlado mas ainda por dominar

O combate ao incêndio que lavra desde o início da tarde de terça-feira na Covilhã, distrito de Castelo Branco, está a "decorrer favoravelmente", mais de 12 horas após ter deflagrado e passado para o município do Fundão.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o incêndio "ainda está em curso, no entanto, as operações estão a decorrer favoravelmente", razão pela qual a Proteção Civil espera que "dentro de pouco tempo", sem especificar quanto, seja possível dar as chamas como dominadas.

O incêndio deflagrou na freguesia de Aldeia de São Francisco de Assis, concelho da Covilhã.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, corroborou a informação do CDOS.

"O fogo está a caminhar para estar consolidado o seu combate, ou seja, estamos numa fase em que praticamente tem uma frente com alguma atividade no município da Covilhã, mas o resto está a apagado", explicitou o autarca.

Paulo Fernandes acrescentou que "arderam algumas casas devolutas" na área entre os dois concelhos, mas, como estavam desabitadas, não há quaisquer feridos ou desalojados a registar.

Esta informação foi confirmada junto do CDOS de Castelo Branco: "As únicas estruturas [que arderam] foram palheiros abandonados".

Ao início da noite de terça-feira, o comandante distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, Francisco Peraboa, disse que confirmou que o fogo, que tinha atravessado a "zona limite" entre a Covilhã e o Fundão, estava a "progredir com pouca intensidade".

Questionado sobre o quais os fatores que dificultavam o combate ao fogo, o comandante explicou que "está mais demorado pela questão orográfica", ou seja, são "zonas muito íngremes, com um declive muito acentuado".

A informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) dá conta de que, às 01h05, estavam 337 elementos no terreno, apoiados por 97 viaturas.

O alerta foi dado às 14h25 de terça-feira.