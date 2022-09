China procura parceiros para construir base lunar ocupada por humanos em 2036

Quem quer construir uma casa na Lua? A questão já começou a ser formulada pela Agência Nacional Chinesa para o Espaço (ANCE) junto de congéneres e, aparentemente, recebeu notas de interesse da Agência Espacial Europeia (ESA) e da Agência Espacial Russa (Roscosmos).

Os planos da ANCE preveem um primeiro lançamento da missão Chang’e-5 em novembro, que terá como principal objetivo a recolha de amostras do solo lunar, mas poderá ser determinante para o lançamento das missões espaciais Chang’e-6 e Chang’e-7, entre 2023 e 2024, para o Polo Sul da Lua com o objetivo de construir as fundações de uma base para os primeiros ocupantes da Lua, que deverá ficar concluída entre 2036 e 2045.

Ao lançar o repto a entidades de outros países, a Agência Chinesa está a promover uma mudança da estratégia em relação ao passado recente, que tem privilegiado uma exploração do Espaço a título independente, sem a ajuda de outros estados.

De acordo com o "SpaceNews", a proposta de construção de uma base lunar no Polo Sul da Lua terá sido bem recebida pela Roscosmos. Dmitry Rogozin, responsável máximo da Roscosmos, admitiu, em julho, à imprensa russa, o interesse em participar conjuntamente com as autoridades chinesas na construção da futura base lunar.

A coordenação de esforços já terá produzido resultados práticos: A missão espacial Chang’e 7, que a ANCE prevê lançar até 2024, deverá permitir o envio de equipamento científico das autoridades russas para a Lua. Em contrapartida, a Roscosmos aceitou transportar equipamentos científicos da agência espacial chinesa a bordo da missão espacial Luna 26, igualmente, com destino para a Lua.

Na ESA, também já foi manifestado o interesse em participar na construção da futura base lunar. ”Na ESA, seguimos os planos de exploração lunar chineses muito de perto, a fim de perceber como é que o nosso interesse programático pode ser conciliado, em primeiro lugar com as missões CE-6, -7 e -8 (Chang’e-6, Chang’e-7 e Chang’e-8), mas também com a iniciativa ILRS”, afirmou Karl Bergquist, administrador responsável pelas Relações Internacionais da ESA, quando questionado pelo SpaceNews.

ILRS é a sigla em inglês de Estação Internacional de Investigação Lunar. A iniciativa prevê a construção de uma base lunar com capacidade para albergar humanos durante a próxima década.

Além das já mencionadas missões Chang’e-5, Chang’e-6 e Chang’e-7, a ILRS contempla o lançamento da Chang’e-8, possivelmente depois de 2024, com robôs e impressoras de objetos tridimensionais (conhecidas por impressoras de 3D) que deverão construir os primeiros módulos da futura base lunar, que contemplam ainda um habitáculo insuflável. Além dos equipamentos enviados a partir da Terra, a agência espacial chinesa conta usar recursos naturais da Lua para a construção da base lunar.

Durante a fase de construção prevê-se o envio de tripulações humanas que deverão permanecer no satélite natural da Terra por curtos períodos. Depois de 2036, prevê-se que a base lunar possa ser ocupada por astronautas durante períodos mais longos.

Os planos chineses já foram apresentados oficialmente aos peritos do Comité das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço Exterior – mas já se sabe que não será o único programa de exploração lunar em análise. A NASA, dos EUA, tem em curso o programa Artemis, que prevê igualmente a instalação de uma base permanente na Lua.

Tanto a ESA como a Roscosmos já demonstraram igualmente interesse em participar no projeto no Artemis.