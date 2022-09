Era sogra do condutor. Vítima mortal de colisão em Lisboa seguia no 'tuk-tuk' em deslocação privada

A vítima mortal resultante da colisão entre uma viatura ligeira e um 'tuk-tuk' ocorrida esta segunda-feira junto a Santa Apolónia, em Lisboa, encontrava-se no veículo turístico, numa deslocação de caráter privado, referiu a Associação Nacional de Condutores de Animação Turística (ANCAT). Em comunicado, a associação revelou que a mulher, de 82 anos, era "familiar do condutor e seguia dentro da viatura em viagem privada".

De acordo com a ANCAT, o condutor do 'tuk-tuk' não estava a "exercer serviço de turismo", mas a transportar a sua sogra a um posto médico. "Infelizmente não sobreviveu ao impacto, tendo tido morte imediata", referiu.

A ANCAT adiantou ainda que o trabalhador de animação turística está em estado de coma e será "operado de urgência a um traumatismo craniano muito grave". Lamentando o acidente, a associação atentou também para a falta de "regras e regulamentação específica", sublinhando que sempre que há um acidente com um 'tuk-tuk' se tende a "generalizar de forma negativa uma atividade que se quer nobre e segura".

O condutor em causa, referiu, já conta com vários anos de experiência, sendo uma "pessoa que cumpre as devidas regras sempre que faz uma viagem profissional".

De acordo com fonte do Regimento Sapadores Bombeiros, a colisão ocorreu junto ao cruzamento entre a Avenida Mouzinho de Albuquerque e a Calçada da Cruz da Pedra. O alerta para o acidente foi dado aos Sapadores às 10h20. Às 11h40 estavam no local 13 operacionais, com o apoio de três viaturas.