Encontrado corpo de jovem desaparecido domingo no Tejo

O corpo do jovem desaparecido no Tejo, na zona da Ponta dos Corvos, no Seixal, foi encontrado às 07h50 desta segunda-feira, disse à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"Ao que tudo indica, trata-se do corpo do jovem desaparecido, mas ainda carece de identificação", disse.

A fonte da AMN adiantou ainda que o corpo foi encontrado por mergulhadores a 20 metros do pontão dos Corvos, onde o jovem terá desaparecido.

As buscas para encontrar o jovem naquela região do distrito de Setúbal, tinham sido interrompidas ao pôr-do-sol e retomadas hoje às 06h30.

Nas operações estiveram empenhados "uma mota de água e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa e uma embarcação do comando-local da Polícia Marítima de Lisboa para assegurar a interdição da área onde o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima".

No local, estiveram também os mergulhadores dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas que vão efetuar as operações de mergulho, bem como uma equipa da Polícia Marítima por terra.

A autoridade indica que também esteve empenhado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.

De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi recebido cerca das 17h, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa).