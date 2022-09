Este país não é para velhos. As fragilidades que a pandemia desocultou

Há três anos que Sofia Ribeiro dorme “calmamente”. Foi quando o médico lhe disse que já não podia viver sozinha e a filha encontrou-lhe um lar. “Foi uma escolha que já tinha feito”, diz esta viúva de 86 anos, profissional de seguros reformada e utente de um lar privado na zona de Sintra. “Aqui sinto-me em segurança, e não estou exposta às contingências das pessoas da minha idade”, diz. Refere-se à solidão. “A minha vida não seria tão ativa. Faço atividades em grupo, exercícios de memória, fisioterapia... há um jardim belíssimo para passear quando o tempo deixa, e ainda tenho tempo para estar sozinha a bordar, fazer croché...” Sofia lembra que já fez três grandes cirurgias, a última das quais já era residente do lar. Garante que a recuperação não teria sido tão rápida sem a ajuda das pessoas que lá trabalham.

Em julho, foi a uma consulta no hospital e quando regressou ao lar esteve 15 dias em isolamento. “O vírus está a afetar toda a gente, mas aqui não há problemas. Houve muita antecipação [das consequências]. As regras são rígidas e cumprem-se”, assegura. Foi difícil não receber as visitas da filha — “por vídeo é bom mas não é a mesma coisa” — e, desde que as visitas voltaram a ser permitidas, custa-lhe ficar a dois metros dela e não lhe tocar. Mas irá continuar a cumprir.