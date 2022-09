“Culpar quem aponta a discriminação é fazer um favor a quem incita ao ódio”

A secretária de Estado chega à geladaria emocionada. Acabara de perder uma grande amiga, a engenheira agrícola, ativista, que foi também autarca e dirigente do Bloco de Esquerda, Maria do Carmo Bica. “Ela marcou a minha vida pessoal e profissional. Ensinou-me muito sobre o valor do Interior, que não poderia continuar a ser visto apenas como paisagem.” Rosa Monteiro muda de assunto e conta-nos que os gelados são para si um fator de alívio, de recompensa e satisfação. Escolheu pistáchio, o sabor de sempre. E juntou-lhe caramelo salgado. “Em dias intensos, trabalhosos, ou quando estou em baixo, vou comer um gelado. Seja verão ou inverno.” Começámos por um dos temas quentes da atualidade.

Dados do Inquérito Social Europeu indicam que quase dois terços dos portugueses manifestam pelo menos uma forma de racismo e apenas 10% da população discorda de todas as crenças racistas. Surpresa?

Como socióloga e cientista social, [sei que] estes inquéritos do European Social Survey estudam as atitudes e representações sociais que temos e as quais, muitas vezes, não temos consciência que temos, seja na área na discriminação étnico-racial ou nas questões da desigualdade de género. Nós avançámos imenso e eliminámos da legislação a discriminação direta. O Artigo 13 da Constituição garante o princípio da não discriminação e igualdade de todas as pessoas independentemente da sua religião, sexo, raça, opção política, orientação sexual. Mas usando a metáfora do iceberg, há uma parte que está por baixo. Nem sempre temos a consciência dos estereótipos, dos [nossos] preconceitos, da forma como concebemos o que é ser homem e mulher, o que é ser branco ou o que é ser de uma outra etnia ou grupo social. Na socialização habituamo-nos a reproduzir preconceitos e visões estereotipadas...