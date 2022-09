Boletim da DGS à lupa: norte ultrapassa Lisboa com 69 infetados em 24 horas, Açores com três novos casos, Madeira sem nenhum

O norte de Portugal a evidenciar o maior número de infetados por covid-19 no país nas últimas 24 horas é a novidade a registar no boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo.

O boletim da DGS dá conta de mais 145 casos de covid-19 confirmados desde as últimas 24 horas, a par de duas mortes e 122 pessoas recuperadas da doença desencadeada pelo novo coronavírus.

Contrariando a tendência que se vinha a verificar, a região norte ultrapassou a área metropolitana de Lisboa no número de novos infetados. O norte registou 69 casos nas últimas 24 horas, e Lisboa e Vale do Tejo 47.

As duas mortes por covid-19 reportadas este domingo no país, também se registaram nestas regiões, tendo ocorrido uma no norte e a outra em Lisboa e Vale do Tejo.

No arquipélago dos Açores foram registados três novos casos e na Madeira não registaram novos casos da pandemia nas últimas 24 horas. Segundo a DGS, os Açores totalizam até à data 199 casos de covid-19 e 15 mortes, enquanto a Madeira teve 140 casos e zero mortes.

No Alentejo, reportaram-se este domingo mais dois casos de covid-19. Segundo foi hoje divulgado, o surto em Montemor-o-Novo estabilizou em 32 casos no sábado, o primeiro dia em que não se registaram novos infetados. Relativamente ao surto de Mora, reportaram-se ontem oito casos positivos, elevando o total a 62, sendo a maior subida desde 13 de agosto, em que se identificaram 15 infetados.

O Centro do país teve mais 13 pessoas infetadas nas últimas 24 horas, sem registar mortes. Até ao momento totaliza 4661 casos e 253 mortes por covid-19.

No Algarve, a DGS reportou este domingo mais 14 novos casos, e também sem mortes. A região, que se prepara para voltar a receber turismo britânico com a abertura de corredor aéreo entre o Reino Unido e Portugal, soma desde o início da pandemia 1024 casos, na maioria recuperados, e 17 mortes.

Desde que a pandemia começou, Portugal soma 55.597 casos de covid-19 e 1796 mortes, tendo recuperado da infeção 40.774 pessoas.