Radares para medir a velocidade média chegam às estradas portuguesas em 2021

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) vai ainda este ano começar a comprar 30 radares, dez dos quais serão capazes de medir a velocidade média dos condutores ao longo de um determinado troço de estrada. Está previsto que os primeiros estejam a funcionar no final de 2021, adiantou ao "Jornal de Notícias" fonte oficial da ANSR.

A Rede de Fiscalização Automática de Velocidade (Sincro) tinha sido anunciada há um ano mas só agora foi aprovada pelo Governo. Atualmente existem 40 radares, 30 dos quais comprados em 2016, e dez introduzidos no ano passado, oito deles na VCI do Porto. Nenhum destes aparelhos, no entanto, impede o “efeito canguru”: ou seja, que o condutor abrande antes do radar e acelere depois. Peritos em segurança rodoviária apontam que irão também servir para baixar o número de acidentes em locais com grande concentração de carros que sejam relativamente curtos.

Dez dos aparelhos estarão permanentemente ativos em cabines já existentes, com os outros dez a ficarem em standby, adiantou a ANSR. O condutor não vai saber quais das cabines terão os radares. Os automobilistas serão avisados quando entrarem numa zona de velocidade controlada, sendo que um primeiro radar irá medir a velocidade inicial, e outro irá registar a hora de chegada mais à frente na estrada. Se o tempo for inferior ao mínimo necessário para cumprir o percurso dentro da lei, será considerado que o limite de velocidade foi ultrapassado.