Mais 12 mil pessoas passaram a receber o Rendimento Social de Inserção entre fevereiro e julho

Está a crescer o número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI), medida para aliviar e acabar com a pobreza extrema em Portugal. Em fevereiro, antes do aparecimento da covid-19, o Instituto de Segurança Social contabilizava 199.160 pessoas; em julho, 211.659, mais de um terço menores de 18 anos, explica o "Público" esta sexta-feira.

Os números são um retrocesso em relação ao que já vinha a acontecer há quase dois anos, com a diminuição do número de pessoas a precisar de RSI. De 222 mil em abril de 2018 foi caindo para 200 mil em fevereiro deste ano: melhor, só em março de 2006, altura em que eram 188 mil pessoas. Agora, devido à pandemia, tem subido continuamente desde março.

A Segurança Social lembra que, devido à covid-19, foram alargados os critérios para pedir o RSI. Por exemplo, o Governo decidiu que a prestação passaria a ser determinada em função do rendimento do mês do requerimento e não do mês anterior – ou da média dos três últimos, no caso dos trabalhadores independentes, explica o "Público". Também o valor global subiu ligeiramente: em média e por família, em julho era de 264,45 euros, quando em março era de 259,43.