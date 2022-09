Cruzeiros abrem guerra entre Lagoa e Portimão

O aumento da capacidade do porto de cruzeiros de Portimão é, há muito, um desejo tanto do município algarvio como da Administração dos Portos de Sines e Algarve (APS). A infraestrutura é vista como uma importante porta de entrada de turistas — com uma subida constante até 36.786 passageiros desembarcados em 2018 e uma descida para 22.861 em 2019. Esta redução é explicada pelo assoreamento da barra e pela cada vez maior dimensão dos navios de cruzeiros, que o porto portimonense já não tem capacidade para receber.

Pelo que o anúncio da entrada em consulta pública do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da obra foi recebido como uma excelente notícia tanto pela autarquia como pela APS, que promove o projeto. Mas do outro lado da foz do rio Arade, em Ferragudo, que já pertence ao concelho de Lagoa, a reação foi bem diferente. “Se eu morar num r/c e quiser ter uma girafa, não faço um buraco na casa do vizinho de cima para caber o pescoço”, resume Luís Veríssimo, presidente da Junta de Freguesia de Ferragudo.

O projeto de Aprofundamento e Alargamento do Canal de Navegação do Porto de Portimão prevê a dragagem de 4.630.000 m3 (4.010.000 m3 numa primeira fase) de areias e outro material do leito da foz do Arade, de forma a permitir a acostagem de cruzeiros com um comprimento até 334 metros e calado de 8,33 metros. Para isso, o canal de navegação será alargado de 150 para 215 metros e a profundidade passará de 8 para 10 metros. A atual bacia de rotação aumentará de 355 para 500 metros de diâmetro, e nascerá uma segunda bacia para os cruzeiros manobrarem, no anteporto, inicialmente com 350 metros de diâmetro, mas a alargar também até 500 no futuro.



“Ao longo de todo o processo, nunca fomos contactados pela APA [Agência Portuguesa do Ambiente] ou pela APS. Quer dizer, é a tal questão da girafa, mesmo que eu queira fazer o buraco, pelo menos tenho de falar com os condóminos, não é?”, questiona o autarca, que diz apenas ter sido informado da consulta pública do EIA “no último dia de julho, quando o procedimento terminava 10 dias depois, a 11 de agosto”. E, perante o que está previsto, não vê qualquer vantagem para a freguesia. “Dizem que vão depositar parte das areias dragadas nas praias do Molhe e do Pintadinho [ambas em Ferragudo]. Já no final dos anos 90 fizeram isso, na praia da Angrinha, e deram cabo daquela zona. Não queremos dragados nas nossas praias”, refere. “Há linhas de escoamento de águas pluviais que vão desaparecer”, continua Luís Veríssimo, e as inundações na zona baixa de Ferragudo “vão tornar-se um problema nos períodos em que maior pluviosidade coincida com a preia-mar”.

“Há ainda a marina de Ferragudo, que está em tribunal mas não está abandonada. Com esta obra, a marina fica inviabilizada”, lembra o presidente da Junta. A construção da marina de Ferragudo foi anunciada em 2008 por um investidor privado, mas o projeto pouco avançou, e em 2018 a licença foi revogada por as obras não se terem iniciado no tempo devido. O investidor contestou e a decisão final ainda não é conhecida.

Contactada pelo Expresso, a APA refere que “o procedimento de Avaliação de Impacto Ambiental [AIA] encontra-se, no presente, em fase de avaliação”, garantindo que “as questões técnicas colocadas [...] serão temas considerados na avaliação que se encontra em curso”. A “compatibilidade deste projeto com outros existentes ou previstos será um aspeto igualmente a ponderar na análise técnica em curso”. A APA assegura ainda que “foi promovido, à semelhança do que se verifica para todos os processos de AIA, um período de consulta pública de 30 dias úteis, os quais decorreram de 1 de julho a 11 de agosto”, e adianta que, “nesse âmbito, foram contactadas as Câmaras Municipais de Portimão e Lagoa”, por correio e e-mail, “a 30 de junho de 2020”. Também “as Juntas de Freguesia de Ferragudo e Portimão foram contactadas através de envio de ofício via e-mail”, diz a APA.

Quem não se conforma é Luís Veríssimo, que é acompanhado nas críticas ao projeto pela Câmara de Lagoa e também por populares. Uma petição pública entretanto criada contra a obra — onde é destacado o problema da poluição provocada pelos cruzeiros — conta atualmente com mais de 1100 assinaturas.

A Comissão de Avaliação, nomeada pela APA e composta por diversas entidades para acompanhar e analisar este processo, tem até 24 de setembro para se pronunciar.