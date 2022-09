As 10 notícias que marcaram o dia

Lei da Nacionalidade vetada por Marcelo Rebelo de Sousa

Marcelo Rebelo de Sousa vetou hoje as alterações à Lei da Nacionalidade aprovadas no parlamento. Para o Presidente da República, a nova legislação promovia desigualdades entre casais. Na nota publicada, Marcelo considera “desproporcionado, desfavorecer casais sem filhos ligados por matrimónio ou união de facto com filhos comuns, filhos esses dispondo de nacionalidade portuguesa”



Economia a afundar em Julho, avisa BDP

Más notícias vindas do Banco de Portugal. Confirmando a tendência desde o começo da pandemia, a economia nacional voltou a encolher em Julho. E os dados divulgados esta sexta-feira confirmam ainda uma tendência mais preocupante, a queda é cada vez maior: -5,8% em março; -7,6% em abril; -9,3% em maio; -10,8% em junho; e -11,9% em julho.





Vacina no final final do ano

O secretário de Estado da Saúde anunciou hoje em conferência de imprensa que a vacina contra a covid-19 deverá, consoante a avaliação prévia da Agência Europeia do Medicamento, começar a ser distribuída no final do ano. “Até à chegada da vacina, a única vacina de que dispomos é a prevenção, a antecipação e a preparação. É isso que continuamos a fazer, com o robustecimento do Serviço Nacional de Saúde, disse António Lacerda Sales.





Biden contra o "medo"

Na madrugada desta sexta-feira, Joe Biden fechou a convenção democrata com um discurso a prometer, conquistada a Casa Branca, terminar com a fase de “medo” e os “tempos de escuridão” resultantes da presidência de Donald Trump. Biden ainda prometeu que, como presidente, garantirá os direitos dos desempregados, das vítimas da pandemia e "das comunidades que conheceram a injustiça de um joelho no pescoço".





30% não quer novo confinamento

Com o inverno o número de infetados com covid-19 deverá aumentar, o risco de uma segunda vaga é real e António Costa já fez saber que o país não aguenta nova paragem. Esta sexta-feira, uma sondagem confirma a vontade dos portugueses: 30% não quer voltar para casa, mesmo que 77% dos inquiridos esteja convencido que a segunda vaga será inevitável.





Proibição de cruzeiros nos portos nacionais alargada até final de agosto

Pelo menos até final do mês os navios de cruzeiro continuarão impedidos de atracar nos portos nacionais. Nessa altura, os riscos de disseminação da covid-19 serão reavaliados e só então a proibição poderá ser levantada. Os surtos de covid a bordo de vários navios de cruzeiro levou a indústria a parar em fevereiro durante cerca de três meses.





Sócio-gerentes com faturação acima de 80 mil euros já podem pedir apoio

A medida está, formalmente, em vigor desde 25 de Julho mas só agora a Segurança Social disponibilizou o formulário que permite aos sócios-gerentes com um valor superior a 80 mil euros anuais de faturação contar com apoio que o Estado presta aos trabalhadores independentes em tempo de pandemia.

Ativistas ameaçados no e-mail de ódio da extrema-direita com segurança pessoal

Três dos dez ativistas ameaçados de morte num email da extrema-direita já contam com segurança pessoal, avançou hoje o Expresso. Em causa estão três dirigentes das Frente Unitária Antifascista, Jonathan Costa, Vasco Santos e Luís Lisboa. Entre os restantes ameaçados ainda estão o dirigente do SOS Racismo Mamadou Ba, as deputadas Mariana Mortágua, Beatriz Gomes Dias e Joacine Katar Moreira.





Eletricidade: melhor oferta gera poupança anual de 240 euros e é da Luzboa

O Regulador de Energia analisou as ofertas disponíveis no mercado nacional e concluiu que no mercado livre os preços mais competitivos permitem economizar até 22% face aos preços regulados. Luzboa, Goldenergy e Muon Electric foram os fornecedores apontados como os mais económicos.





Williams vendida a fundo dos EUA

É uma das equipas com mais história no Mundial de Fórmula 1 e a única que ainda permanecia nas mãos da família fundadora. A Williams, nascida pelas mãos de Frank e até agora gerida pela filha Claire, foi hoje vendida a um fundo norte-americano. "Pode ser o fim de uma era para a Williams enquanto equipa familiar, mas sabemos que estamos em boas mãos”, disse Claire Williams. Ao longo da história, a equipa já ganhou 11 títulos mundiais de construtores e 9 de pilotos.