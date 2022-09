Covid-19. Testar, desinfetar, reabrir: o Intermarché de Leiria voltou a abrir as portas

Em Gândara, Leiria, a covid-19 obrigou o supermercado Intermarché a fechar as portas para desinfeção e análise aos 67 trabalhadores. Até agora, há 3 casos positivos nas contas da Direção Regional de Saúde do Centro e da Câmara Municipal. Já o grupo Mosqueteiros, dono da insígnia, refere apenas dois casos positivos.

Mas afinal quantos casos de covid-19 estão confirmados neste momento no Intermarché de Gândara? “Dois casos positivos”, responde o grupo Mosqueteiros ao Expresso. “Os três funcionários que testaram positivo para a covid-19 estão em quarentena”, diz a Administração Regional de Saúde do Centro.

O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, alinha com a ARS Centro e refere, também 3 casos. “Houve um caso há uma ou duas semanas atrás e houve, agora, um segundo caso. O estabelecimento esteve encerrado, para desinfeção, e todos os 67 trabalhadores foram sujeitos a testes, tendo surgido mais um caso positivo”, explica.

Sobre o primeiro teste positivo, o autarca garante que “todos os casos são devidamente referenciados”. Coincidiu com as suas férias e terá sido tratado com “uma estratégia mais restrita” , admite. Neste momento, “a situação está tranquila”, diz Gonçalo Lopes seguro de que “o trabalho feito no campo da saúde pública foi exemplar”.

Já o CESP – Sindicato dos Trabalhadores de Comércio, Escritórios e Serviços afirma ter sido “surpreendido” pelas notícias que surgiram quarta-feira sobre um segundo caso no Intermarché de Gândara. “É que nunca tivemos conhecimento do primeiro caso de covid-19, que terá ocorrido uma semana antes, a não ser agora, pelas notícias da comunicação social e por posts no facebook sobre um segundo caso e o encerramento do supermercado para desinfeção e testes”, diz o dirigente sindical Ivo Monteiro.

Ao Expresso, em contacto telefónico, o Intermarché de Gândara limitou-se a confirmar que tinha reaberto hoje, “pelas 10h00, um pouco depois das horas definidas no horário oficial (9h00) e tudo corre normalmente”. Outras informações sobre o encerramento do supermercado e os casos positivos de covid-19? “Remetemos para a nossa página de Facebook”, respondem do outro lado da linha.

E aí, no Facebook, em nome da “transparência de sempre”, “a equipa” informou na terça-feira que a loja encerrou “com a confirmação de dois colaboradores que testaram positivo à covid-19, para segurança de todos”. “Decidimos encerrar a nossa loja durante o dia 18/08/2020 para proceder a uma desinfecção reforçada e total, de toda a área de venda e zona envolvente” e, de acordo com as diretrizes da Direção Geral de Saúde, todos os funcionários foram submetidos ao teste de despiste da covid-19, ficando em isolamento até haver resultados.

Quarta-feira, o supermercado anunciava a reabertura no dia seguinte (hoje), avançando que dos 67 colaboradores da loja apenas um testou positivo. E recuando no tempo, até julho, a sua página do Facebook não refere qualquer outro caso de covid nem qualquer outra desinfeção.

Reabrir em segurança

“Estimados clientes, informamos que o seu Intermarché já se encontra de portas abertas!!! Esperamos PorSi!!!”. Foi assim, que o Intermarché de Gândara dos Olivais, em Leiria, anunciou hoje a sua rebertura, mais uma vez no Facebook.

“Onde está a quarentena?”, pergunta de imediato uma seguidora atenta às notícias de casos de covid naquela superfície comercial. “O Intermarché abriu as suas portas com outra equipa! Os funcionários estão a cumprir a quarentena até estarem aptos pela DGS a voltarem ao trabalho. Aproveitamos para informar que o Intermarché abriu as suas portas com total apoio do delegado de saúde e autoridades competentes”, informa o supermercado.

A ARS Centro informa que além dos 3 casos positivos ficaram de quarentena “todos os trabalhadores que contactaram diretamente com os infetados” e que “houve também um compromisso por parte dos responsáveis do Intermarché de que não haverá troca de funcionários entre superfícies comerciais”.

“O Intermarché tem plano de contingência covid 19 ativo. Qualquer situação que, entretanto, levante suspeitas será automaticamente isolada e comunicada ao delegado de saúde”, afirma a ARS Centro

“Desde o início da pandemia, a insígnia Intermarché ativou um Plano de Contingência para dar resposta a possíveis casos de covid-19. Nesse sentido, estas situações são desde logo acompanhadas pela equipa que compõe o Comité de Segurança e Crise constituído no âmbito desse plano acionado na insígnias e pelas entidades locais competentes, que define as medidas mais adequadas”, acrescenta o grupo Mosqueteiros numa resposta por escrito a questões do Expresso.

E sobre o caso de Gândara, o grupo francês Mosqueteiros reitera que “a loja reabriu hoje, dia 20 de agosto, com todas as medidas de higiene e segurança implementadas desde o início da pandemia, disponibilizando a todos os colaboradores material de proteção individual adequado, como máscaras, viseiras e gel desinfetante. As caixas de pagamento irão manter os acrílicos já instalados, bem como as marcações no chão, que garantem o distanciamento social e a proteção de todos os que visitam o ponto de venda”