Incêndios. PJ deteve suspeito de atear três fogos em Santo Tirso

A Polícia Judiciária, em colaboração com a PSP, deteve um homem suspeito de atear três incêndios florestais em São Paio de Guimarei, no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, anunciou aquela força policial esta segunda-feira.

O homem, de 53 anos, foi detido fora de flagrante delito, refere a PJ.

Em comunicado, a PJ esclarece que o fogo terá sido provocado com recurso a isqueiro, num aparente quadro de adição de álcool e droga, tendo o autor ateado incêndio a zonas de mato, confinantes com habitação e povoamento florestal, o último dos quais na sexta-feira.

De acordo com a PJ, o autor possui antecedentes por dois crimes de incêndios anteriores, bem como por tráfico de droga.

O detido vai ser presente à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.