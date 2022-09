54,4 graus centígrados: a temperatura mais elevada jamais registada na superfície terrestre?

54,4 graus centígrados. É a temperatura mais elevada na superfície terrestre em mais de um século e foi registada este domingo pelas 15h41 locais no Death Valley (Vale da Morte), um parque natural na Califórnia, EUA.

Uma temperatura ainda mais elevada foi registada no mesmo parque em 1913, mas essa medição não é considerada fiável - segundo um analista do clima citado pela BBC, outras temperaturas registadas na área indicam algo de diferente -, pelo que os 54,4 graus de domingo, a confirmarem-se, são um recorde.

Em 2013 tinham sido atingidas temperaturas muito próximas no Vale da Morte e outros locais no Médio Oriente e em África também assinalam medições extremamente elevadas, as quais parecem nem sempre ser fiáveis.

A atual onda de calor na Califórnia, que já levou a problemas numa estação de eletricidade e a um apagão de dois dias, deve atingir o seu máximo entre esta segunda e terça-feiras.

A utilização maciça de ar condicionado e o facto de a rede elétrica estar fortemente dependente de energia eólica e solar tornam esses apagões uma operação que é necessário realizar de vez em quando.