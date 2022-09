Incêndio em fritadeira obrigou à evacuação de um piso de centro comercial na Amadora

Um incêndio na cozinha de um dos restaurantes do Centro Comercial Alegro, na zona comercial de Alfragide, Amadora, obrigou este domingo à evacuação do primeiro piso do edifício, confirmou ao Expresso fonte dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide.

O incêndio deflagrou pelas 19h30 e teve origem numa "fritadeira elétrica", especificou a mesma fonte. Quando os bombeiros chegaram ao local, o fogo já estava dominado, mas o fumo gerado obrigou à evacuação do primeiro piso, onde se situa a restauração.

Não houve feridos a registar e, após ser efetuada uma desenfumagem, o piso foi reaberto. Pelas 20h30, a situação estava completamente normalizada, tendo apenas permanecido encerrado o restaurante em que decorreu o incidente.

Os bombeiros voluntários de Carnaxide enviaram para o local dois veículos e uma ambulância, num total de dez operacionais.