[COM VÍDEO] Despiste e capotamento de camião provoca fortes explosões na Via Norte. Há um ferido ligeiro

O despiste e capotamento de um camião, na noite deste domingo, na Via Norte, em Matosinhos, provocou fortes explosões. O aparato foi muito, confirmou ao Expresso fonte do Comando Nacional de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, mas terminou com apenas um ferido ligeiro a registar. O trânsito permanece, no entanto, cortado em ambos os sentidos.

O alerta foi dado pelas 22h25 horas. O camião despistou-se na Via Norte, antes da saída de Custóias. Embateu contra o separador central e capotou, incendiando-se em seguida, já junto ao parque de estacionamento da Makro de Leça de Balio. O fogo propagou-se, entretanto, a duas outras viaturas, outro pesado e um ligeiro, que se encontravam estacionados originando fortes explosões.

Ao local acorreram meios do INEM, PSP e corporações de bombeiros. Ao todo, 35 operacionais apoiados por 13 veículos. Ao Expresso, fonte do CDOS confirmou que o incêndio está circunscrito e que há reportar apenas um ferido ligeiro, não divulgando se se trata do condutor do veículo pesado ou de algum ocupante das outras viaturas. As causas do despiste estão ainda por apurar.