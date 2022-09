Sem espinhas: este é fascinante mundo dos mariscos

Há qualquer coisa de encantador e terrífico num aquário de marisqueira cheio de seres de patinhas esperneantes basculando lânguidos ao ritmo de bolhinhas de gás carbónico. Lagostas, sapateiras, santolas. Se olharmos bem, se olharmos sem o estômago, são seres terríficos como insetos aquáticos gigantes, como um aglomerado de aracnídeos num documentário de natureza. A grande diferença é que estes são deliciosos. E carnívoros. E canibais.

De cada vez que como uma santola, lembro-me de uma história contada por um antigo coordenador da brigada de homicídios da PJ, António Teixeira. Ele e os seus homens tinham ido identificar um cadáver resgatado do mar de Cascais. No momento-chave, depois de o corpo ser içado por uma grua, saltou das entranhas do corpo uma santola acabada de almoçar, para susto de bombeiros e polícias presentes.