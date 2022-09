Portugal tem seis universidades entre as 1000 melhores do mundo

Lisboa, Porto, Minho, Aveiro, Coimbra e Nova de Lisboa. São seis as universidades portuguesas destacadas no Academic Ranking of World Universities (ARWU) de 2020, publicado este sábado pela ShangaiRanking Consultancy, naquele que é já conhecido como o ranking de Xangai, pioneiro nos rankings universitários globais e um dos mais importantes do mundo.

A lista compila as melhores universidades do mundo com base numa "metodologia transparente e dados objetivos", baseando-se em critérios como a qualidade da educação, docência, investigação e desempenho per capita.

Na edição deste ano, a Universidade de Lisboa surge entre as 200 melhores (no intervalo 151-200), uma vez que a partir do 100º lugar as universidades são agrupadas em escalões de 50 ou 100 lugares. A segunda universidade portuguesa do ranking é a Universidade do Porto que figura entre as 301 a 400 melhores do mundo. A Universidade do Minho está entre as 401 a 500 melhores, Aveiro e Coimbra no grupo das 501 a 600 melhores e, por fim, a Universidade Nova de Lisboa surge classificada entre as 601 a 700 melhores universidades do mundo.

As universidades americanas dominam a lista. Entre as mil melhores do mundo, oito das dez primeiras são escolas americanas. Os Estados Unidos têm ainda 41 universidades posicionadas entre as 100 melhores, 133 entre as 500 melhores e 106 entre as mil melhores. Harvard, Stanford (EUA) e Cambridge (Reino Unido) ocupam os três primeiros lugares, por esta ordem.