‘Rato’ e ‘pata’ fora das matrículas. A culpa é das palavras obscenas

99-ZZ-99 Foi esta a última matrícula emitida pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) com o antigo modelo, que chegou ao fim em fevereiro, depois de se esgotarem todas as combinações possíveis de números-letras-números. O novo formato passou a vigorar a partir de 2 de março e de então para cá já foram atribuídas mais de 105 mil a novos veículos. A estes juntam-se dezenas de milhares de carros velhos cujos proprie­tários quiseram mudar de chapa para dar um ar mais recente ao automóvel, provocando uma verdadeira corrida às novas matrículas: sem traços, sem ano e mês de emissão, com mais espaço branco e apenas um P indicando o país e o símbolo da União Europeia.

A grande mudança é, no entanto, a inclusão de dois conjuntos de letras, com um par de algarismos ao centro. A razão é simples: permitir uma duração maior. As anteriores matrículas vigoraram 15 anos (foram introduzidas em maio de 2005) e terão sido usadas em mais de cinco milhões de veículos, estima o IMT. Já para a atual série, prevê-se que seja possível atribuir novas chapas até 2065. E só não é mais porque, de acordo com o decreto-lei que determinou as alterações, não serão usadas combinações “que possam formar palavras ou siglas que se entenda dever evitar”.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.