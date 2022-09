Migrantes retidos há 60 dias no Aeroporto do Porto causam motim

Onze migrantes foram detidos esta quinta-feira no Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, depois de levarem a cabo um motim no Centro de Instalação Temporária (CIT), onde se encontram retidos há quase 60 dias.

Ao Expresso, fonte oficial do SEF adianta que os 11 homens "serão presentes a Tribunal, indiciados pela prática dos crimes graves de motim, sequestro, dano qualificado e ameaça e coação a funcionários."

Os homens "causaram danos materiais em portas, vidros, tubagens e equipamentos que levaram ao encerramento temporário daquele espaço", continua o SEF. Os cidadãos permanecem detidos nas instalações da PSP e GNR.

A ocorrência teve início depois de o grupo ter sido notificado da decisão judicial que os vai obrigar a ficar mais 30 dias dentro das instalações do SEF, avançou o Jornal de Notícias e confirmou depois o Expresso.

Os 11 homens faziam parte do grupo de 22 pessoas vindas de Marrocos interceptadas pela Polícia Marítima a 15 de junho, quando estavam prestes a desembarcar na Praia Vale do Lobo, em Loulé. Reagiram de "forma violenta" à decisão judicial de prolongar a estadia dos homens por mais 30 dias, tomada "enquanto se aguarda autorização das autoridades marroquinas para execução do seu afastamento, atentos os constrangimentos vigentes face ao contexto de combate à pandemia covid-19."

"Recorda-se que três cidadãos deste grupo já se haviam evadido daquele Espaço no passado dia 3 de julho, tendo sido localizados no próprio dia e ali reinstalados", acrescentou ainda o SEF.