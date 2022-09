Covid-19. Seis concelhos da Grande Lisboa vão ter reforço de equipas

Os concelhos de Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Setúbal e Vila Franca de Xira vão ter as suas equipas multidisciplinares de combate à covid-19 reforçadas. A informação foi adiantada ao Público por Rui Portugal, neste momento responsável pelo gabinete de intervenção para a supressão da covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo e também subdirector da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

“São concelhos com alta densidade populacional e com níveis socio-económicos instáveis, o que por si faz com que o risco esteja aumentado”, explicou ao jornal, sem adiantar quantas serão as novas equipas e indicando que o reforço será faseado.

“Na Amadora já tivemos quatro equipas no terreno, neste momento temos duas e esperamos que seja necessário ficar apenas com uma”, acrescentou ainda, garantindo que o objetivo é continuar a replicar este modelo de atuação noutros locais, com o inverno em vista. “Há locais onde as descidas foram na ordem dos 70 e 80%. Tudo porque mudámos de um modelo médico para um modelo de saúde pública de proximidade e um modelo de apoio social”, congratulou-se o responsável.