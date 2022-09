Câmara de Gaia assume o custo dos passes dos alunos do Ensino Superior do próximo ano letivo

A partir de 1 de outubro, a Câmara Municipal de Gaia vai assumir os passes de transportes públicos para os alunos do ensino superior público e privado residentes no município e que frequentam estabelecimentos de Ensino Superior na Área Metropolitana do Porto (AMP). O processo terá início a 7 de setembro com a inscrição nos serviços municipais, medida que custará à autarquia cerca de €120 mil por mês.

O alargamento do leque de apoios sociais “a um grupo estudantil que não tem nenhum benefício social municipal” é justificado por Eduardo Vítor Rodrigues como uma forma de incentivar o uso do transporte público e, ao mesmo tempo, um apoio às famílias de alunos com “múltiplas despesas educativas, nomeadamente ao nível das propinas ou da aquisição de livros, entre outros”.

O autarca socialista e presidente da AMP recorda que, em 2019, foi criado o passe único universal para as áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, com um valor de €30 (passe municipal e intermunicipal com três zonas) e €40 euros (passe metropolitano), tendo também passado a vigorar no Grande Porto, em junho último, o passe-família, que garante a gratuitidade dos passes para agregados familiares, a partir do terceiro passe, inclusive.

O presidente da Câmara de Gaia refere que existe já “um roteiro de transporte escolar financiado pelo município e ministério da Educação até aos 18 anos”, mas que até agora ficavam excluídos do apoio ao transporte público um universo de cerca de cinco mil estudantes do Ensino Superior. Em comunicado, Eduardo Vítor Rodrigues adianta que Câmara de Gaia vai continuar a atribuir um cheque de material escolar no início do ano letivo 2020/21 a todos os alunos até ao 12.º ano de escolaridade, num investimento global de 1,5 milhões destinado a quase 32 mil estudantes.

“Este apoio aos estudantes universitários revela-se de maior importância no próximo ano letivo, face à situação de pandemia que o país atravessa e com as consequências negativas do ponto de vista económico e social que têm vindo a afetar muitos agregados familiares”, sustenta o autarca, que alega que a ajuda é feita na “na lógica de avançar com medidas que sirvam todos, desde os pequenos-almoços gratuitos nas escolas e os lanches no 1º ciclo ou o apoio com o transporte para crianças e jovens com necessidades educativas especiais”.

No caso dos passes para os estudantes do Ensino Superior, o autarca acrescenta que o propósito principal “é o de valorizar o transporte público, provavelmente o instrumento mais poderoso que nós temos para combater as alterações climáticas, promover a descarbonização e a sustentabilidade ambiental”.