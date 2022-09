Um dos jogos mais populares do mundo foi removido das lojas de aplicações da Apple e da Google

A Apple, a Google e a Epic Games estão a travar um braço-de ferro por causa do jogo Fortnite, que já levou esta quinta-feira à sua remoção das lojas de dispositivos iOS (App Store) e da Google Play Store.

Em causa está o facto de a Epic ter criado uma nova modalidade de pagamentos para o Fortnite, com a promoção Mega Drop, baixando em 30% o custo da moeda do jogo (os V-Bucks), o que teria de ser feito diretamente nesta aplicação em dispositivos móveis para beneficiar do desconto.

Este novo sistema de pagamento é considerado pela Apple e pela Google uma violação das suas diretrizes, já que para vender conteúdos na App Store as produtoras são obrigadas a pagar uma taxa de 30% à Apple - e a Google também exige que a Epic use o sistema de pagamentos da Play Store.

Com a remoção do Fortnite da App Store, quem tinha o jogo instalado num equipamento iOS ainda o pode jogar (novos utilizadores ficam impossibilitados de o fazer), mas quando a próxima versão for lançada já não a poderá atualizar através da App Store. No caso dos dispositivos android o jogo pode ser instalado diretamente a partir do site da Epic.

A Epic Games moveu ainda um processo contra a Apple com o objetivo de poder vender o Fortnite na App Store: "A Epic Games desafiou o monopólio da App Store, em retaliação a Apple está a bloquear o Fortnite num bilião de dispositivos. Junte-se à luta para impedir que 2020 se torne 1984" (referência ao livro de George Orwell em que a sociedade é controlada por uma só entidade, e também o ano em que a Apple lançou o computador Macintosh para desafiar o monopólio da IBM).

A reação da Apple foi dizer que pretende resolver o caso com a Epic para o Fornite poder voltar à App Store, mas frisando que não irá fazer qualquer "acordo especial" com a produtora do jogo. "Hoje, a Epic Games deu o infeliz passo de violar as diretrizes da Apple, que são aplicadas de forma igual a todos os programadores de conteúdos para dar regras seguras aos utilizadores", avançou a Apple ao site The Verge, explicitando que o Fortnite foi removido porque "a Epic disponibilizou uma aplicação que não foi revista ou aprovada pela Apple e fê-lo na intenção expressa de violar as diretrizes da App Store em matéria de pagamentos aplicáveis a cada programador que venda aqui bens e serviços digitais". A Google diz que também encetou conversações com a Epic.