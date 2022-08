Estiveram 12,6 milhões de pessoas nas praias portuguesas nos últimos dois meses

Nos últimos dois meses, 12.6 milhões de pessoas estiveram nas praias portuguesas, segundo estimativas da Agência Portuguesa do Ambiente, adiantadas ao Jornal de Notícias. O fim de semana de 4 e 5 de julho foi aquele com uma maior ocupação, com temperaturas médias acima dos 35º, justamente no mês de julho mais quente desde que há registos.

Em situações em que uma praia atinge a sua capacidade máxima, é içada uma bandeira vermelha triangular, que foi ativada 2.467 vezes nos últimos dois meses. Este sinal não leva à proibição de frequentar a praia, servindo apenas para aconselhar os banhistas a procurar outro local com menos gente.

Os dados que a APA forneceu ao JN dizem ainda que a bandeira triangular amarela, que indica uma ocupação elevada, foi acionada 5.188 vezes. A verde (um terço da ocupação) avistou-se em 21 mil ocasiões.

Ao JN, a APA faz um “balanço muito positivo” do período balnear em convivência com as restrições impostas pela pandemia de covid-19.