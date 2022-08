Segurança Social vai fechar lar em Lisboa mas ainda não disse para onde vão os 160 utentes

O lar Fundação D. Pedro IV, que opera há 16 anos em acordo de cooperação com o Instituto da Segurança Social (ISS) na Mansão de Santa Maria de Marvila, em Lisboa, vai encerrar no próximo dia 27 por decisão do organismo público.

A instituição acolhe 160 pessoas - 140 idosos e 20 deficientes profundos - que não receberam ainda qualquer indicação sobre para onde ir. Há ainda 80 funcionários que irão ser despedidos e já foram notificados disso mesmo, conta o Público na edição desta quarta-feira.

Em comunicado enviado ao Expresso, o ISS diz que está a trabalhar “em conjunto com outras instituições para que seja encontrada uma resposta para os trabalhadores." Em relação ao encerramento do lar e ao futuro dos utentes, a tutela garante que “está a acompanhar todo o processo de perto” e a “desencadear soluções para o acolhimento de todos”, em “estreita articulação” com os responsáveis do lar.

Média de idades é de 83 anos

A fundação e o ISS reuniram no dia 21 de julho, quando o ISS anunciou que iria encerrar o lar, não assumir os trabalhadores e transferir os utentes para outros equipamentos sociais. Mas ainda não disse quando nem para onde. A média de idades dos utentes ronda os 83 anos e muitos têm “situações de demências”, diz ao Público Vasco Canto Moniz, presidente do Conselho de Administração da fundação.

Segundo o responsável, não foi possível manter o acordo com o ISS porque a fundação não tinha condições financeiras para continuar nos moldes atuais. Em 2004, dois meses depois de assinado o acordo de cooperação, um relatório do Estado concluiu que o edifício precisava de “obras de reparação muito urgentes”, diz Canto Moniz. Desde 2012 que está em tribunal um diferendo entre as duas partes, relacionado com obras já realizadas, no valor de dois milhões de euros. Em 2014, diz ainda, o lar sofreu um corte de 700 mil euros no financiamento.

A situação dos 80 funcionários a quem já foi notificado o despedimento motivou uma denúncia do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) esta quarta-feira. "O acordo [entre o lar e o ISS] deixou de ser cumprido e, ao deixar de ser cumprido, a fundação vem agora dizer que não é da sua responsabilidade e que passa [a responsabilidade] para o ISS, porque não está a cumprir os acordos em termos de verbas", disse à Lusa o Presidente do CESP Orlando Gonçalves.

