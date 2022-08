Racismo. BE vai fazer duas queixas ao Ministério Público, uma por cada deputada ameaçada de morte

O Bloco de Esquerda vai apresentar duas queixas ao Ministério Público, uma em nome da deputada Mariana Mortágua e outra em nome da também deputada Beatriz Gomes Dias. Em declarações ao Expresso, fonte do BE diz que o partido está a par das ameaças às deputadas que chegaram por email à SOS Racismo e que estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária.

No email, a que o Expresso teve acesso, as duas bloquistas, a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira, Mamadou Ba e ainda mais seis membros da SOS Racismo são ameaçados: caso não abandonem as suas funções políticas e não deixem o país em 48 horas, “medidas serão tomadas contra estes dirigentes e os seus familiares, de forma a garantir a segurança do povo português”. O mesmo email proclama ainda que o “mês de Agosto será o mês do reerguer nacionalista¨.

A mensagem foi enviada pela “Nova Ordem de Avis - Resistência Nacional” e são ameaçadas dez pessoas: Beatriz Gomes, Danilo Moreira, Joacine Katar Moreira, Mamadou Ba, Jonathan Costa, Rita Osório, Vasco Santos, Luís Lisboa, Melissa Rodrigues e Mariana Mortágua.

No sábado, junto à sede da SOS Racismo, em Lisboa, uma manifestação, descrita pela SOS Racismo como “parada Ku Klux Klan”, foi reivindicada pela Resistência Nacional.