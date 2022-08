Jovem suspeito de matar funcionário da discoteca Lick foi preso. Crime aconteceu há um ano

A Polícia Judiciária conseguiu localizar o suspeito de matar um jovem de 19 que trabalhava na discoteca Lick, no Algarve, em agosto do ano passado, O suspeito tem 21 anos e foi detido pelas autoridades francesas nos arredores de Paris para aonde terá fugido logo a seguir ao crime, a 23 de agosto do ano passado.

A vítima, Lucas Leote, estava a trabalhar à porta da discoteca a distribuir pulseiras e foi morto a tiro pelo suspeito que tem apenas 21 anos e terá disparado porque foi impedido por outro funcionário de entrar na discoteca. A vítima nem sequer era o alvo dos tiros e terá sido atingido por uma bala perdida. O suspeito saiu do local numa mota que foi recuperada pela polícia. Andou fugido durante um ano.