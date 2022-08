Covid-19. Já morreram mais de 800 pessoas por falsa informação de cura nas redes sociais

A desinformação sobre o novo coronavírus "está a custar vidas" e pelo menos 800 pessoas já morreram a nível mundial devido a falsos dados de tratamento do vírus que circulam nas redes sociais, segundo avança a BBC esta quarta-feira.

Citando um estudo publicado no jornal médico "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene", a BBC avança que cerca de 5800 pessoas foram parar a hospitais devido a informação falsa sobre covid-19 que viram nas redes sociais. Muitas delas morreram após terem bebido metanol ou produtos de limpeza à base de álcool, acreditando ser uma cura para o vírus.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) já tinha alertado para a falsa informação sobre a covid-19, que se espalha de forma tão rápida como o vírus, além de teorias de conspiração ou rumores, lembra ainda a BBC.

Os autores do estudo dão conta de que as "vítimas" desta situação seguem as indicações como se fossem conselhos médicos credíveis, o que tem levado pessoas a ingerir enormes quantidades de alho ou de vitaminas como forma de prevenir a infeção - e algumas chegam mesmo a beber urina de vaca.

Estas ações "têm potencialmente indicações muito sérias a nível da saúde", advertem os investigadores responsáveis pelo estudo publicado no "American Journal of Tropical Medicine and Hygiene".